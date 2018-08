Giovani ubriachi scendono dall'auto e aggrediscono un ciclista cinquantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Ragazzi ubriachi scendono dall'auto e aggrediscono un ciclista. E' successo ieri sera intorno alle 23 in viale Matteotti, vicino alla chiesa di Cristo Re. Picchiato un 50enne civitanovese, costretto a riccorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato, la polizia municipale e i sanitari della Croce Verde. In corso le indagini per risalire agli aggressori, che si sono dati alla fuga.