Civitanova, stroncato da un malore il giornalista sportivo Enrico Costantini

CIVITANOVA - Civitanova ha perso una delle sue grandi voci. Enrico Costantini , 65 anni, è improvvisamente venuto a mancare poco dopo le 19. Un malore di natura cardiaca mentre si trovava all’ospedale, dove era in cura, lo ha stroncato senza lasciargli via di scampo. Costantini è la voce storica della Civitanovese dai tempi delle radio libere della città. Memorabili le sue radiocronache ma anche le telecronache. Era anche presidente dell’associazione Emodializzati della città. Giornalista per diverse testate ed emittenti radiofoniche e televisive in passato, negli ultimi tempi ha collaborato con un giornale online.