Donna in stato confusionale Momenti di panico davanti al municipio

CIVITANOVA - La notano apparentemente priva di sensi, come se fosse stata colta da un malore, nella sua macchina sotto il Comune. I passanti allertano l'ambulanza e i vigili del fuoco, che la tirano fuori dall'auto. Non stava bene, sembrava in stato confusionale e, alla fine, sono stati i pompieri a convincerla di farsi controllare dal personale medico. È successo questa mattina, poco prima delle 8.