CIVITANOVA - Caronte bis ha acceso anche questa domenica a Civitanova. Solito sold out come avviene in ogni fine settimana sul litorale, con condizioni meteo stabili dopo quanto accaduto nella giornata di sabato, tra le onde anomale e l’allarme tromba marina che ha fatto evacuare la spiaggia. Invasione con la quale i pendolari hanno riempito i parcheggi, soprattutto quelli di Fontespina. Qui ieri c’è stata una piacevole novità: praticamente terminati i lavori dei nuovi marciapiedi sul tratto terminale del lungomare Nord. Mancano solo alcuni accorgimenti, ma le recinzioni del cantiere sono state tolte, per cui anche dal punto di vista estetico, oltre che della sicurezza, quel tratto di lungomare è stato finalmente in grado di accogliere i bagnanti. Ma i disagi non sono finiti.



Bisognerà trovare una soluzione al parcheggio di biciclette e scooter che ieri hanno invaso i marciapiedi appena pavimentati. Traffico intenso sin dalla prima mattinata in superstrada, chiaramente in direzione mare. Ieri, tuttavia, non c’erano cantieri né restringimenti o cambi di carreggiata nel tratto tra Civitanova e Macerata, per cui non si sono formati ingorghi, a differenza di quanto accaduto durante la settimana passata. È stata anche la prima domenica per il nuovo punto di primo intervento marino, nella casetta di legno dell’area portuale. Attivo dalle 10 alle 18, ieri il medico di turno era Nicola Ambo di Recanati. Anche lui fa parte della squadra Usca che era stata in prima linea nell’emergenza Covid e che ora viene utilizzata per fronteggiare i problemi di salute derivanti dall’emergenza caldo. In questi primi due giorni, un solo intervento è stato effettuato in sede. Ieri c’è stata una chiamata ma poi il caso ha richiesto l’intervento di un’auto medica che era già sul posto. Insieme al dottore, che svolge la funzione di guardia medica, c’è anche un’ambulanza messa a disposizione dalla locale Croce verde con un equipaggio composto da infermiere e autista. Trattandosi di un fine settimana, con gli ambulatori dei medici di base chiusi, sono state diverse le chiamate anche per informazioni. Dunque telefonate anche da fuori città, non solo richieste che arrivano dagli utenti della spiaggia.

Piano Calore



Dell’importanza del servizio ha parlato la senatrice Elena Leonardi, segretario X commissione Senato Sanità. «Il Governo Meloni ha messo in campo un Piano Calore per contrastare l’emergenza della forte ondata di caldo con ripercussioni sulla salute di anziani e fragili – dichiara – tra le direttive indicate alle Regioni, è stata disposta l’individuazione di un “codice calore” in pronto soccorso, l’attivazione di ambulatori territoriali specifici. Uno di questi è stato aperto nell’area del porto di Civitanova, il cui personale medico ha precedentemente collaborato con l’Usca affiancato da un’ambulanza del 118. Un risultato importante che ha messo in campo anche il decreto legge 34 recentemente approvato che prevede l’aumento della retribuzione oraria per prestazioni straordinarie. In questo modo si potrà dare un servizio puntuale ed efficiente ai cittadini che ne avessero bisogno, riducendo al contempo le code nei pronto Soccorso».

Color Day



È stata anche una giornata di festa in spiaggia grazie all’evento Color Day, che si è svolto nella spiaggia libera tra gli stabilimenti Attilio e Veneziano. Organizzata dall’Assoitalia Aps e patrocinato dal Comune, la manifestazione consiste nel tirarsi addosso una speciale “polverina” colorata del tutto innocua (prodotta con l’impiego di sostanze vegetali). Emozionante l’effetto del party, che sta facendo impazzire milioni di giovani in tutto il mondo. Presente anche il sindaco Fabrizio Ciarapica.