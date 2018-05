Cocaina e seimila euro in contanti, nei guai il figlio di un noto imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Quattro grammi di cocaina e sei mila euro in contanti in uno dei suoi sei appartamenti, nei guai il figlio di un imprenditore: si tratta di un civitanovese di 45 anni, noto negli ambienti Vip civitanovesi, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, agli ordini del maggiore Enzo Marinelli, continuano senza sosta le loro operazioni per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo la costa. Il blitz è avvenuto ieri pomeriggio. In casa, oltre alla droga e ai soldi, considerati provento dell'attività di spaccio, c'era anche un taccuino pieno di nomi. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri.