CIVITANOVA - Movida ad alta tensione a Civitanova. Due episodi, entrambi avvenuti tra le 4 e le 5 di ieri mattina, hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sul lungomare Sud si è verificata una lite tra due giovani e dalle parole si è passato subito ai fatti. Sarebbero volati pugni e alcuni passanti hanno dato l’allarme.

L’altro episodio è avvenuto nelle vicinanze della zona del porto. E in questo caso un ragazzo sarebbe stato affrontato da quattro giovani per motivi ancora da chiarire. In nessuno dei casi le persone coinvolte hanno chiesto l’intervento del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti del commissariato di polizia. Le forze dell’ordine, come disposto in una recente riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Falvio Ferdani, hanno potenziato l’attività di controllo del territorio nei weekend, soprattutto sulla costa.

Predisposti una serie di accertamenti anche nei locali per garantire il rispetto delle regole per un divertimento sicuro e per prevenire il fenomeno dell’esercizio abusivo dell’attività di intrattenimento. Controlli pure lungo le spiagge, in modo particolare in quelle giornate in cui il litorale è preso d’assalto dai turisti.