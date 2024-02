CIVITANOVA Sono 42.367 le persone residenti nel Comune di Civitanova al 31 dicembre 2023: è la città più popolosa della provincia. L’Ufficio Servizi anagrafici e demografici dell’ente ha elaborato, come consuetudine in questo periodo, i dati della popolazione sulla base delle schede individuali che si registrano allo sportello durante tutto l’anno; numeri che ora confluiranno all’Istat per il calcolo ufficiale derivante dall’aggiornamento del censimento della popolazione.

I dettagli

Il dato complessivo segna un lievissimo calo rispetto al 2022 (-31), quando il totale della popolazione era 42.398. Correva l’anno 2016 quando Civitanova raggiunse i 42mila abitanti (42251) e da allora la curva è salita fino al 2019. Nello specifico, sono 20.190 i maschi e 22.177 le femmine, 284 le nuove culle occupate da 139 maschi e 145 femmine (173 nel comune, 104 in altro comune e 7 all’estero). Nel 2022 erano 250 i fiocchi rosa ed azzurri.

Il quadro

Nel 2023 sono decedute 442 persone, 212 uomini e 230 donne. Questa la composizione per fasce d’età: da 0 a 19 anni sono 7.054; da 20 a 34 anni 6.325; da 35 a 54 anni 12.299; da 55 a 74 anni 11.397; gli anziani oltre i 75 anni sono 5.292. Gli stranieri residenti sono 4.263 (lo scorso anno erano 4.302), di cui 1851 maschi e 2412 femmine. Aumentano le persone senza fissa dimora che sono 70, 53 uomini e 17 donne. Gli iscritti per immigrazione (Italia/estero) sono 1.371, mentre sono 1.244 i cancellati per emigrazione sia in Italia che all’estero. In 203 hanno acquisito la cittadinanza italiana (106 maschi e 97 femmine). Le famiglie sono 18.776, con almeno uno straniero sono 2.298, con intestatario straniero 1.665, convivenze anagrafiche 10 (ex articolo 5 Dpr 223/1989), convivenze di fatto 32 (costituite ai sensi dellalegge n. 76/2016). Per quanto riguarda le nazionalità, la comunità più numerosa è quella della Romania (662) seguita dalla Cina (602), Pakistan (537), Ucraina (337), Bangladesh (242), Albania (207), Tunisia (154), Marocco (151), Russia (108), Polonia (92), Filippine (87), Brasile (73), Bulgaria (54), Afghanistan (53), Senegal (49), Nigeria (48) e Argentina (48).

I dati sono stati elaborati dall’addetta all’Ufficio elettorale Stefania Cesaretti, in collaborazione con la dirigente del settore Anagrafe e funzionario Servizio Risorse Umane, dottoressa Paola Recchi.