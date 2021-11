Ladri all'assalto degli appartamenti, in una casa il cane li mette in fuga: «Sono in tre, state attenti»

CIVITANOVA - Tentato furto nella zona di Villa Eugenia, segnalati raid anche nel quartiere di San Marone. Dopo l’allarme sui social, cresce la paura tra i residenti. Diverse persone hanno segnalato furti o tentativi. Sugli episodi sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia.

Uno degli episodi segnalati è avvenuto l’altra sera, intorno all’ora di cena, nella zona residenziale di Villa Eugenia. «Via d’Annunzio, ci sono ladri in giro – ha raccontato un cittadino sui social -. Alle 20 di questa sera (l’altra sera per chi legge, ndr) hanno provato ad entrare in casa di una mia amica. Per fortuna il cane li ha fatti scappare via, lei si è messa ad urlare. Sono in tre. State attenti, occhi aperti». Sotto al post altri commenti di chi, nelle stesse ore e nella stessa zona, ha subito o ha sentito situazioni analoghe. Come si diceva, sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di polizia, a cui è stato denunciato uno dei raid segnalati sui social. Come sempre, in circostanze come queste, le forze dell’ordine invitano i residenti ad allertare i numeri dell’emergenza qualora dovessero notare movimenti sospetti. Polizia e carabinieri sono impegnati quotidianamente nell’attività di controllo del territorio.

