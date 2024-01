CIVITANOVA Addio ad un’altra struttura ricettiva in città. L’albergo Acqua Marina, attualmente chiuso, lascerà il posto ad un edificio residenziale. Questa la proposta della proprietà che ha presentato un piano di recupero in variante al Piano particolareggiato del borgo marinaro. Prevede la demolizione dell’esistente struttura alberghiera e la ricostruzione di un nuovo edificio di sei piani fuori terra adibiti a unità abitative residenziali ed un piano seminterrato destinato a garage e cantine. Il tutto ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 22/2009 che prevede fino a un massimo aumento del 40% della volumetria legittimamente assentita. L’albergo si affaccia in viale Matteotti al civico 47, in pieno centro, a due passi dal porto e dalla chiesa di Cristo Re. Sorge su tre piani fuori terra (piano terra e due piani superiori) e aveva 17/18 camere. Al piano terra dello stesso edificio c’era un ristorante che si è spostato di qualche decina di metri. La proposta di variante della proprietà è stata accolta dalla giunta comunale. La proposta con tutti gli elaborati e i pareri necessari è stata inviata alla Provincia. All’adozione dell’amministrazione comunale, dunque, deve seguire quella della Provincia e poi l’approvazione definitiva, una volta discusse le osservazioni eventualmente presentate.