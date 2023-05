CIVITANOVA - Botte tra due ragazzi per questioni di gelosia. Gli amici dei contendenti intervengono per separarli e scoppia un parapiglia. È successo nella notte tra sabato e domenica, quando era da poco passata la mezzanotte. Nel parcheggio dei bus, vicino alla chiesa di Cristo Re, si sono affrontati due neo maggiorenni civitanovesi.

Sarebbe nato un alterco per motivi sentimentali. Stando a quanto è stato possibile ricostruire l’acceso confronto ha visto protagonisti il fidanzato di una giovane e l’ex di lei.

Dalle parole si è passati ai fatti e sono volati pugni e schiaffi. Gli amici, come detto, sono subito intervenuti per cercare di separarli. Il capannello di persone non è passato inosservato ai tanti passanti arrivati a Civitanova per trascorrere una serata all’insegna della movida. E qualcuno ha dato l’allarme. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, la locale Croce Verde e la Croce Rossa di Porto Potenza. Per fortuna nessuno dei due giovani ha riportato serie conseguenze e non è stato necessario fare ricorso alle cure dei sanitari, intervenuti per precauzione.

Gli accertamenti dei carabinieri

Solo in caso di una querela da parte di uno dei due neodiciottenni la vicenda avrà degli strascichi giudiziari. Va detto che i carabinieri sono stati impegnati in una serrata attività di controllo del territorio. E in particolare sono stati effettuati accertamenti nei locali maggiormente frequentati dai giovani. Le forze dell’ordine potenzieranno ulteriormente i pattugliamenti in occasione dell’estate. «Abbiamo avuto già degli incontri con l’associazione dei balneari – ha affermato di recente il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Ci incontreremo di nuovo per affrontare insieme il discorso sicurezza. C’è grande collaborazione con i gestori dei locali e degli stabilimenti balneari del lungomare. Quest’anno replicheremo i servizi notturni da parte degli agenti della polizia locale, nei mesi di giugno, di luglio e di agosto. Si sta ultimando anche il concorso per nuove assunzioni nella polizia locale: ne sono previste cinque e questo garantirà una maggiore presenza».