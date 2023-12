CINGOLI - Tre giorni in classe per non perdere le lezioni e tre al lavoro in un ristorante stellato. È la settimana dello studente Simone Marini, residente a Jesi, che frequenta il quinto anno all'Istituto Alberghiero di Cingoli. Sta seguendo un percorso formativo duale progettato e messo in pratica dalla scuola che ha contattato il ristorante, avanzato la proposta e sottoscritto un contratto che risponde alle esigenze di formazione professionale di alta qualità.

L’impiego

Il ristorante stellato che ha dato questa disponibilità è “Il Tiglio” in località Isola San Biagio a Montemonaco, sotto la supervisione dello chef Enrico Mazzaroni, personalità di spicco nel settore ristorativo, recentemente nominato cavaliere della Repubblica Italiana. Il contratto duale che prevede regolare retribuzione (e un giorno di riposo), permetterà allo studente di essere valutato da uno chef di alto livello sulle competenze pratiche e dai docenti per la parte delle conoscenze e delle competenze generali. Il giovane ha iniziato il lavoro la scorsa settimana. L'impatto è stato molto positivo, come racconta lui stesso: «Già l'anno scorso a maggio avevo fatto uno stage in questo ristorante e mi sono trovato bene sia con lo chef che con tutto il personale della cucina – racconta Marini –. Questo secondo impegno è stato agevolato anche dalla precedente esperienza. Sono opportunità che ti fanno crescere moltissimo nell'ambito professionale e ti preparano veramente ad entrare nel mondo della ristorazione con delle importanti fondamenta necessarie per la propria carriera».

Il primo caso

Si tratta del primo caso che in qualche modo rivoluziona l'Alberghiero di Cingoli nell'ambito della formazione con percorsi di apprendistato di secondo livello in modalità duale. Il percorso terminerà a giugno con l'esame di Stato a cui Marini potrà regolarmente partecipare mettendo in luce l'esperienza lavorativa svolta nel corso dell'anno. Questa metodologia integrata di scuola e lavoro verrà gradualmente messa a disposizione di altri studenti meritevoli dell'istituto anche a partire già dal secondo anno di scuola grazie al supporto di Anpal Servizi (società vigilata dal Ministero delle politiche sociali) nelle figure di Daniele Costantini, Romina Stampella e Alessandra Natali che hanno fornito la loro esperienza per l'organizzazione tecnica e burocratica del progetto. Questa iniziativa è anche una risposta alla mancanza di personale nel settore della ristorazione.