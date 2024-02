CINGOLI - Non ha prestato soccorso dopo l’investimento a Cingoli, un uomo è stato denunciato dai carabinieri . L’incidente è avvenuto lo scorso 10 febbraio. La scarsa illuminazione o una distrazione tra le possibili cause dell’investimento di una donna, che quella sera percorreva a piedi Borgo Paolo Danti.

In quell’occasione l’uomo, che si trovava alla guida di una Volkswagen Passat, si è fermato subito dopo l’impatto, ma poi è salito in auto ed ha continuato la marcia, senza prestare i soccorsi alla 35enne di origini peruviane abitante nella zona. La donna, soccorsa poco dopo da alcuni passanti e dal 118, è stata visitata dai medici dell’ospedale Foltrani e ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni. La dinamica dell’investimento è stata ricostruita dai carabinieri della locale stazione che, dopo un’indagine lampo, sono riusciti a dare anche un’identità all’investitore, denunciandolo all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti. Il caso è dunque ora all’attenzione della Procura.