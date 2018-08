Ragazza fuori strada con l'auto: gli alberi la salvano dal burrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Una 19 enne cingolana alla guida di una Y10 sbanda, esce di strada, vola in una boscaglia per un paio di metri e va a sbattere su due alberi che evitano il peggio perchè l'improvviso ostacolo blocca la macchina che sarebbe potuta precipitare in una scarpata per altri duecento metri con conseguenze molto più gravi per la conducente che è uscita praticamente illesa dall'incidente. Comunque la ragazze se pur non grave è stata accompagnata per accertamenti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cingoli. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 7.30 a circa 150 metri dall'ingresso del centro abitato di Villa Pozzo con l'auto che proveniva da Apiro.