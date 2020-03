Il Coronavirus fa altri due morti nella casa di riposo di Cingoli, salgono a sei le vittime nella struttura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Altri due decessi a causa delnella casa di riposo di. Sono venute a mancare ieri Andreina Domizioli, 73 anni e Alma Maccioni, 85enne. Domizioli, ospite della struttura da circa otto mesi e risultata positiva al virus nonostante non avesse sintomi, è morta per una emorragia cerebrale.Anche l’85enne Alma Maccioni, zia del direttore dell’Area Vasta 3 Alessandro Maccioni, era risultata positiva al virus ed è deceduta ieri; aveva lavorato come capo fabbrica in un’azienda del posto fin quando con il marito, Ildo Scortichini, aveva deciso di aprire un’attività a Colle San Valentino. Salgono così a dieci le persone deceduto nella città Balcone delle Marche, sei delle quali nella casa di riposo.