​Cibi 2.0, le Marche segnano un punto di svolta con la farina di grilli: la produrrà la Nutrinsect di Montecassiano

MACERATA- Arriva dalle Marche la prima farina di grilli Made in Italy, destinata ancora al cibo per animali ma pronta per essere utilizzata anche in cucina a scopo alimentare. A produrla è Nutrinsect, azienda nata del 2016 a Montecassiano (Macerata), che oggi conta 6 dipendenti, oltre i 3 soci fondatori, per un fatturato di 300mila euro nel 2022.

L'innovazione

Il dibattito sull'uso di insetti a scopo alimentare si è acceso in Italia dopo la barretta di «grillo-mirtillo» mangiata dall'astronauta Samantha Cristoforetti: ma del tema si parla da anni e alcuni imprenditori ci lavorano da tempo, chi producendo farine, chi producendo e commercializzando cibi (chips, patatine, pasta), chi allevando grilli. In termini di sostenibilità i vantaggi vengono dal risparmio di acqua e spazio, dal punto di vista nutrizionale si tratta di alimenti iperproteici.