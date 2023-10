CASTELRAIMONDO - Castelraimondo in lutto per la morte di Apostolos Karapetsas, da tutti conosciuto come Apostolo, storico edicolante di corso Italia, in pieno centro. Aveva 73 anni, è morto all’ospedale di San Severino per una malattia che lo ha strappato all’affetto della moglie Graziella, dei figli Stefano e Giorgio, delle nuore, degli adorati nipoti. Era un uomo dotato di grande gentilezza, preciso nel suo lavoro, cortese e solare.

La sua edicola non era solo un centro di distribuzione dei giornali, ma anche un punto di incontro, confronto e dibattito sulla realtà locale. Era anche un artista: amava suonare la chitarra e cantava con la sua voce intensa diversi tipi di melodie. Non si era arreso al terremoto che aveva reso inagibile il palazzo dove si trovava la sua edicola. Aveva continuato a lavorare dentro un container posto a pochi metri di fronte all’edicola, incurante dei disagi, sempre preciso e professionale con tutti. Qualche anno fa aveva maturato i requisiti per la pensione ed aveva chiuso l’edicola, dedicandosi alle sue passioni ed alla famiglia, lo si vedeva al bar al mattino per l’immancabile rito della colazione, fino alla malattia ed al tragico epilogo. In tanti in queste ore si stanno stringendo intorno ai familiari, per esprimere il loro cordoglio. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Castelraimondo.