Serravalle del Chienti, cane cade in una forra: Reno recuperato dal gruppo Speleo Alpino Fluviale

SERRAVALLE DEL CHIENTI I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in una boscata di Serravalle del Chienti per recuperare un cane caduto in una forra.

Il recupero

Sul posto la squadra VVF di Visso e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della centrale di Macerata si sono calati utilizzando tecniche specifiche fino al raggiungimento e al recupero dell’animale. Reno, questo il nome del cane, è stato poi riconsegnato in buono stato di salute al proprietario.