MACERATA La tennista maceratese Camila Giorgi coinvolta nell’indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Vicenza sulle false vaccinazioni anti-Covid. La 31enne risulta indagata e nei suoi confronti viene ipotizzato il reato di falso ideologico, così come per la cantante vicentina Madame (Francesca Calearo).

L’indagine, a febbraio scorso, aveva portato all’arresto di tre persone, di cui due medici. Ora risulta indagata Camila Giorgi per la presunta irregolarità nella procedura di ottenimento del Green pass. Oltre a lei e a Madame, l’accusa riguarderebbe un’altra decina di persone. La campionessa figurerebbe nella lista di uno dei medici di base indagati, ma non sarebbe una sua paziente. Da lei, fino a ieri sera, nessuna nota ufficiale, solo un filmato in lingerie postato sul suo profilo Instagram. Intanto resta in stand-by - ma non per via dell’inchiesta - la decisione di conferirle la cittadinanza onoraria di Macerata, città dove è nata.



La richiesta - un ordine del giorno emendato e votato dal consiglio comunale - era stata presentata dal gruppo di minoranza Macerata Insieme, guidato dal consigliere David Miliozzi. Ma per il conferimento delle cittadinanze onorarie Macerata ha bisogno di un regolamento. Ed è per questo che l’iter non è proseguito dopo essere stato votato dal Consiglio. «Sono state convocate le Commissioni I e IV - dice Miliozzi - proprio per decidere come muoverci. È stato un modo per affrontare in generale il tema delle cittadinanze onorarie poiché la città è sprovvista di un regolamento da seguire per il conferimento». Poi interviene sul caso specifico della Giorgi. «Credo che per il momento sia giusto aspettare, c’è in corso un’inchiesta che dovrà fare il suo corso. L’iter era già in stand-by, ma ora più che mai credo sia il caso di attendere la conclusione delle indagini. Il tema comunque - specifica - non era tanto quello di conferire a Camila Giorgi la cittadinanza onoraria, quanto piuttosto di trovare un criterio oggettivo per poter dare la cittadinanza onoraria ai personaggi che vengono proposti. Sono tanti i maceratesi che si sono distinti in vari settori nel mondo ed è giusto riconoscerlo. Importante però anche stabilire i criteri da mettere in atto». Non interviene sulla questione Giorgi nemmeno l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi. «Non conosco cosa è accaduto e mi riservo di approfondire la questione. Più in generale, sul tema del conferimento della cittadinanza onoraria, posso dire che il consiglio comunale ha dato la direttiva che si passi per le Commissioni e le Commissioni hanno incaricato gli uffici di stilare un regolamento. Credo che le Commissioni siano in attesa di vedere la bozza del vademecum».