CAMERINO Tecnici per la ricostruzione cercasi: Camerino, Visso e Castelsantangelo sul Nera uniscono le forze e per risparmiare risorse ed ottenere maggiore efficacia firmeranno una convenzione per fare concorsi insieme e reclutare personale tecnico di livello c riservato ai diplomati e di livello d, questo ultimo il livello riservato ai laureati.

La delibera

Si legge nella delibera di giunta comunale: «L'obiettivo è di realizzare economia di risorse pubbliche attraverso l’unificazione delle procedure concorsuali con la ripartizione degli oneri, offrire ai candidati una più ampia possibilità di impiego presso più enti attraverso la partecipazione a un unico selezione pubblica». Tutti e tre i comuni hanno necessità di figure tecniche, in quanto nel tempo hanno visto cessare la collaborazione con tecnici assunti a tempo determinato, vincitori di altri concorsi se ne vanno a lavorare presso altri enti. È difficile trovare figure tecniche per questo i tre comuni come stabilito dalla normativa sulla semplificazione amministrativa, hanno deciso di unirsi e collaborare per indire un concorso unico. Sarà il comune di Camerino ad indire il concorso in qualità di ente capofila, procedere alla nomina della commissione e approvazione della graduatoria fino alla comunicazione dell’esito del concorso.

I costi saranno sostenuti in proporzione tra i tre enti. Gli enti procederanno all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e degli eventuali riservatari secondo il seguente ordine: il primo classificato sarà assegnato al comune di Camerino, il secondo al comune di Castelsantangelo sul Nera ed il terzo al comune di Visso.

Camerino capofila

Il comune di Camerino, in qualità di ente capofila, curerà la procedura di concorso, dalla determina di indizione del concorso, all’espletamento della eventuale prova preselettiva, delle prove concorsuali (prova scritta e/o orale) e all’approvazione della graduatoria, fino alla comunicazione dell’esito ai comuni di Castelsantangelo sul Nera e Visso. Ove il numero dei candidati ammessi al concorso sia superiore a 50 si procederà ad esperire preventiva prova preselettiva, eventualmente affidata a ditta specializzata, al fine di consentire che al concorso vengano ammessi a partecipare i primi 30 classificati, includendo tra gli stessi gli eventuali pari merito al 30° posto. Visso e Castelsantangelo sul Nera dovranno, in ogni caso, assicurare la propria collaborazione, quando ciò sia richiesto per assicurare tempestività e regolarità delle procedure concorsuali avviate. I tre comuni firmeranno una convenzione per il concorso, che sarà valida per tutto il tempo di durata delle graduatorie, pari ad almeno due anni.