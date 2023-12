CAMERINO Si è spento a 96 anni Ferdinando Zucconi Galli Fonseca. È stato il primo presidente emerito della Corte di Cassazione. Una figura storica per la città ducale e non solo. Nato a Camerino il 23 giugno 1927, venne nominato primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione nel 1987. Dal 1985 al 1998 fu Procuratore generale della Corte e a seguire, fino all'anno dopo, primo presidente della stessa.

L’impegno

Autore di numerose monografie e articoli pubblicati su riviste specialistiche. Nel 1968 venne nominato Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica somala. Due anni fa il nipote Tommaso Claudi, console di Kabul, unico diplomatico italiano rimasto in Afghanistan dopo l'uscita di scena degli Usa finì alla ribalta delle cronache nazionali. Le immagini del 31enne impegnato nel rimpatrio degli italiani fecero il giro del mondo. Legatissimo proprio come lui a Camerino e alle Marche Galli Fonseca lascia i figli Giovanna e Federico con Michele e Mireia e i nipoti Tommaso, Federico e Livia. Domani l’ultimo saluto dalle 11 in viale Castagnetti 75 a Pianello Val Tidone (Piacenza). I familiari comunicheranno in seguito la data della cerimonia di commiato a Camerino.