Furto in un albergo di Camerino inagibile per il sisma, arrestate due persone

CAMERINO - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Camerino, della Stazione di Camerino e della Stazione di Serravalle di Chienti, sono intervenuti nel centro di Camerino, in piena zona rossa, poiché nel primo pomeriggio del 24 febbraio, erano state segnalate alcune persone sospette, introdursi in un noto albergo, allo stato inagibile per il sisma del 2016.

All’arrivo dei militari, due uomini, ancora all’interno della struttura e con in mano la refurtiva, vistisi scoperti scappavano per le vie del centro, immediatamente inseguiti dai Carabinieri. Poco dopo, i due presunti responsabili, di origine campana, venivano individuati, identificati per D.G. di anni 46 e F.V. di anni 42 ed accompagnati in caserma.

A seguito di perquisizione domiciliare veniva rinvenuta altra presumibile refurtiva. I due soggetti venivano tratti in arresto e su disposizione del Magistrato di turno, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, accompagnati presso il loro domicilio in attesa del rito per direttissima. La refurtiva, composta da televisori e da attrezzatura da bar veniva

restituita al proprietario.