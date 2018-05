Caldarola protagonista con il sindaco alle Giornate Nazionali dei Castelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Giornata speciale per Caldarola, bel paese della Provincia di Macerata con meno di duemilaabitanti che da quasi due anni deve convivere quotidianamente con le ferite – e le relativedifficoltà, sotto ogni aspetto – lasciate dal terremoto del 2016.Caldarola è stata infatti scelta dalla Sezione Marche dell’Istituto Italiano dei Castelli perrappresentare la nostra Regione nella ventesima edizione delle “Giornate Nazionali deiCastelli”, che lo stesso Ente organizza annualmente con il patrocinio del Ministero dei Beni edelle Attività Culturali e del Turismo. Per un giorno, quindi, luci puntate su questo splendidoangolo delle Marche, autentico scrigno ricco di testimonianze storiche ed artistiche,purtroppo fortemente lesionate dal sisma.Ad accogliere i visitatori, il sindaco Luca Maria Giuseppetti: in un incontro presso la strutturaprovvisoria dove attualmente hanno sede gli uffici comunali, il Primo cittadino ha innanzi tuttoringraziato l’Istituto per l’attenzione mostrata verso Caldarola, spiegando poi – non senza unapunta di commozione – le vicissitudini ed i tanti problemi cui l’Amministrazione devecostantemente far fronte. “Dopo un primo periodo di grande attenzione mediatica – ha dettoil sindaco – piano piano le luci si spengono e si corre il rischio di venire dimenticati. Il riflettoreche avete acceso oggi su Caldarola è per noi molto significativo.”“La scelta di Caldarola – ha risposto il Presidente della Sezione Marche dell’Istituto Italiano deiCastelli, Marco Grandi – è un segno con il quale abbiamo voluto testimoniare la nostravicinanza a questi luoghi così pesantemente colpiti. Senza dimenticare la bellezza el’importanza storico – architettonica dei monumenti qui presenti.” Lo stesso Giuseppetti ha poi personalmente guidato una visita con le tante persone presenti nel centro storico che è, ancora oggi, “zona rossa”. Con i segni impressi dal terremoto ancora ben visibili, soltanto dall’esterno si è potuto ammirare in particolare lo storico CastelloPallotta, edificato intorno alla metà del IX secolo e successivamente modificato a fineCinquecento per volontà del Cardinale Evangelista Pallotta, esponente di primo piano di unafamiglia estremamente influente per la sua vicinanza con il Vaticano che – grazie al suomecenatismo – ha reso Caldarola un centro di grande interesse, riportando quello stilerinascimentale che ha trasformato il paese a modello della Roma Sistina.Tanti gli apprezzamenti da parte dei visitatori, nonostante i tempi e gli spazi limitati per motividi sicurezza. Con le “Giornate Nazionali dei Castelli” che si confermano ancora come unmomento di grande interesse storico, artistico, culturale e turistico.