Addio all'agente di commercio morto a soli 53 anni Due paesi si fermano

CALDAROLA Una folla per l’ultimo saluto ad Antonio Filoni, l’agente di commercio di 53 anni morto nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale di Macerata. Tantissima gente, nel primo pomeriggio di ieri, ha preso parte ai funerali che si sono svolti nella tensostruttura adibita a chiesa di Caldarola. Al termine della funzione funebre il figlio dell’agente, Lorenzo, ha letto una lettera da lui scritta dedicata al padre, mentre la sorella del giovane, Giulia, un testo di Sant’Agostino. Il feretro è stato poi trasferito al cimitero di Camporotondo di Fiastrone per la tumulazione. In moltissimi hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla famiglia del cinquantatreenne distrutta dal dolore.Filoni era stato ricoverato in ospedale, prima a Camerino, ma poi le sue condizioni si erano rapidamente aggravate. L’agente di commercio lascia la moglie Sabrina, i figli Giulia e Lorenzo, il fratello Luigi e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. Una famiglia quella di Antonio che gode della stima di tutti. Antonio amava la caccia, la cucina ed il teatro ed era molto attivo in campo sociale.