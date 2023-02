«Ho visto le sue orme e l'ho chiamato con tutto il fiato». Così Roberto Morelli ha salvato il bambino caduto nel dirupo

https://youtu.be/T8ZwDkwwkjo

APIRO - La felicità è seguire piccole orme nella neve e capire che di lì a poco lo avrebbero portato a quel bambino che da tre ore tutti cercavano affannosamente. È stato il vice sindaco di Apiro, Roberto Morelli, a trovare il piccolo di 6 anni che poco dopo le 14.30 di questo pomeriggio è caduto in un dirupo mentre stava effettuando un' escursione con il papà, la zia ed un'amica.

Adesso sorride, Morelli, ma i momenti vissuti nell'ansia e nella disperata ricerca, non li dimenticherà mai. «Mi sono incamminato con la speranza di ritrovarlo prima possibile - ha raccontato a Giulia Sancricca del Corriere Adriatico - ma ad un certo l'urto sono stato preso dall'angoscia. Credevo di non avere imboccato il sentiero giusto, di essere troppo distante da lui».

Invece. «Invece ad un certo punto ho visto quelle piccole orme sulla neve e mi si è aperto il cuore. Ho cominciato a chiamarlo e finalmente ho sentito la sua voce». Un incontro emozionante, indimenticabile. «Gli sono andato incontro e l'ho visto: era tranquillo, camminava lungo la strada rurale e in mano stringeva un ferro di cavallo. Il suo portafortuna in questa disavventura finita nel migliore dei modi».