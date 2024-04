Vinitaly 2024, a Verona il festival del vino in programma dal 14 al 17 aprile

A Verona la 56esima edizione di Vinitaly è ai blocchi di partenza. Da domani fino al 17 aprile ogni regione d’Italia metterà in mostra le sue eccellenze vinicole. Ogni anno sono oltre quattro mila gli espositori nel quartiere fieristico di Veronafiere e più di centomila i visitatori. A Vinitaly 2024 si attendono oltre mille buyers dall’estero. Il contingente più numeroso di operatori stranieri è quello statunitense, seguito da Canada, Cina e Regno Unito. Oggi Vinitaly 2024 affida la sua première a OperaWine in collaborazione con la rivista statunitense “Wine Spectator”, che celebra il vino italiano negli Usa e sposa la tendenza generale di questa edizione di offrire maggiori opportunità al prodotto nostrano di varcare i confini.

Le aree di Vinitaly 2024

Anche quest’anno la kermesse del vino è suddivisa in aree tematiche: “Organic Hall” è il salone dedicato al vino biologico certificato prodotto sia in Italia che all’estero con più di cento aziende presenti; “Micro Mega Wines – Micro size, mega quality” è lo spazio espositivo delle produzioni di nicchia a tiratura limitata; “International Wine Hall” è il padiglione per i produttori stranieri che scelgono Vinitaly come vetrina per far conoscere al mondo i propri prodotti; e poi c’è “Mixology” dove i protagonisti sono i cocktail e la miscelazione di vini, liquori e distillati con masterclass tenute da bartender professionisti.

Gli appuntamenti di Vinitaly 2024

Appuntamenti imperdibili di Vinitaly 2024 sono le degustazioni: “International Wine Hall e il Vinitaly Tasting – The Doctor Wine Selection” con assaggi da tutto il mondo in programma tutti e quattro i giorni; “Young to Young” con protagonisti i giovani produttori del vino (14, 15 e 16 aprile); e nella “Organic Hall” la degustazione di prodotti biologici certificati per tutta la durata della fiera.

Come arrivare

Il 15 aprile i protagonisti saranno gli spumanti italiani in “Cool under pressure Italy’s sparkling world”, mentre il 16 aprile spazio ad alcune delle etichette più rappresentative del nostro paese: Barbaresco, Barolo, Bolgheri e Brunello. Per la giornata di domani invece Gambero Rosso è l’organizzatore di un grande evento di degustazione che vedrà protagonisti i vini “Tre Bicchieri” premiati dalla guida “Vini d’Italia 2024”.

La fiera è facilmente raggiungibile dalla stazione di Verona Portanuova, che dista una ventina di minuti in treno. L’accesso è consentito solo a persone del settore e maggiorenni. I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul sito vinitaly.com.