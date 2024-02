Turista italiano ricoverato in Kenya dopo un incidente in piscina: è grave. Si lavora al rimpatrio sanitario

VERONA - E' una corsa contro il tempo per riportare in Italia un turista veneto gravemente ferito in Africa. Il giovane si trova ora ricoverato nella terapia intensiva di un ospedale in Kenya. Il turista veronese stava trascorrendo una vacanza a Malindi quando è stato vittima di un grave incidente in piscina. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato ricoverato nella terapia intensiva al Mombasa Hospital, dove attualmente si trova.

L'incidente

Del caso si sta occupando anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha attivato le strutture regionali competenti e sta seguendo, in stretto contatto con il ministero degli Esteri e l'ambasciata Italiana in Kenya, la situazione del veronese ferito che si trovava nel paese africano per un periodo di vacanza a Malindi. La Regione del Veneto ha assicurato tutto il supporto possibile per quanto di sua competenza. Il Presidente Zaia, inoltre, ringrazia la nostra Ambasciata di Nairobi e la Farnesina che stanno seguendo il caso fin dal momento del ricovero anche con la valutazione delle opzioni migliori per un rimpatrio sanitario.