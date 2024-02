Il make up over 50 per i prossimi mesi? Un no make up. Un trucco cioè da realizzare con pochi prodotti, usati nel modo giusto. «Sarà una delle principali tendenze per primavera ed estate 2024 - fa sapere Giulia Mattei, truccatrice e beauty consultant di Ancona –. La scelta ideale per chi adora creme colorate e fondotinta leggeri».

La base

Partiamo dal nuovo trucco primavera-estate. «La base, luminosa e naturale, si effettua con correttori e fondotinta idratanti e dalla coprenza modulabile», spiega la beauty consultant. «Le ciprie - aggiunge - sono delicate per non appesantire il trucco, il counturing morbido, in grado di creare un effetto lifting sollevando dunque gli zigomi e donando luce sulla parte alta degli stessi con illuminanti dalle perle sottili». Un altro trend è il look monocromatico. Dettagli ulteriori? Eccoli serviti su un piatto d’argento: «Ombretto, blush e cosmetici per le labbra sono della stessa tonalità e spesso rispecchiano i colori della terra», rimarca Mattei.

Il blush

Il blush sarà protagonista: il top, per i prossimi mesi, sarà il peach fuzz e cioè una tonalità pastello con note di arancione chiaro e rosa, ma ci sono anche colorazioni più vivaci, dal rosa barbie al rosso ciliegia fino alle tonalità aranciate accese. «È chiaro che ognuna deve individuare la propria colorazione – spiega Mattei – e così la pelle avrà una maggiore vitalità. Se poi si vuole un look elegante ma semplice, basta applicare blush e rossetti abbinati». Per quanto riguarda le sopracciglia, è «importante truccarle in modo da incorniciare lo sguardo e rendere più equilibrate le proporzioni del viso: il trend della prossima stagione le vuole più piene, simmetriche e naturalmente definite grazie alle matite sopracciglia e fissate con gel trasparenti».

Il trucco occhi

Ecco alcuni consigli per occhi e dintorni. «Chi ha gli occhi verdi o azzurri - spiega l’esperta - può scegliere tra tonalità rossicce, ramate o violacee. Anche gli occhi nocciola o castani appariranno più brillanti se truccati con colori come blu navy, verde smeraldo e viola prugna». Delineare la rima cigliare superiore con una matita waterproof colorata e sfumarla è il modo più semplice per avvicinarsi al colore. Quanto agli ombretti, su palpebre mature si possono anche applicare quelli luminosi, «occorre però fare attenzione a texture metallizzate spesse». I trend per primavera ed estate prevedono ombretti satinati, luminosi con perle delicate. Per i look serali sono indicati i top coat, ombretti pressati con una base colore caratterizzata da glitter fini e talora con riflessi cangianti.

Il mascara

«I mascara - raccomanda l’esperta - lavorano su volume e lunghezza, con formule leggere, se le ciglia hanno bisogno, si può usare un primer rinforzante prima di applicare il mascara. Per una serata o un’occasione, si possono applicare le ciglia finte, le half lash, ciglia pensate per la metà esterna dell’occhio daranno un effetto felino allo sguardo».