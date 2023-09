Video hard nell'idromassaggio dell'hotel, modella di OnlyFans nei guai. I proprietari: «Chiederemo i danni»

Gira un video hard in albergo all'insaputa dei titolari e lo pubblica su OnlyFans. Adesso, rischia di dover pagare i danni. Layla, questo il nickname dell'attrice porno amatoriale, ha filmato "l'incontro ravvicinato" con due uomini nell'idromassaggio e nella stanza dell'Hotel Griso di Malgrate, che affaccia sul lago di Como. Il video ha avuto molto successo ed è balzato anche agli occhi dei titolari dell'hotel, che non avevano autorizzato le riprese. Per questo motivo «siamo intenzionati a chiedere i danni», fanno sapere.

Il video hard nell'Hotel Griso

Il video è stato realizzato nel 2022, ma è diventato virale solo negli ultimi giorni. «Non sapevamo niente, nessuno ci ha mai chiesto l’autorizzazione né l’avremmo mai concessa», le parole dei responsabili dell'hotel, riportate da Il Giorno.

Così, all'attrice è arrivata richiesta di rimozione immediata del filmato e adesso rischia di dover rispondere legalmente. «Ci siamo affidati a un avvocato per chiederle i danni d’immagine – proseguono i titolari del Griso – Sebbene il video sia stato rimosso, ormai è in rete».