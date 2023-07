Simone Rugiati, lo chef complottista sul clima: «Miscele spruzzate in aria per non far piovere»

Dai fornelli di cuochi e fiamme alle ipotesi (criticatissime) sul cambiamento climatico. Fa discutere l'uscita dello chef Simone Rugiati, volto noto della televisione e food influencer da mezzo milione di follower su Instagram (e che in passato aveva già fatto parlare di sé per le posizioni sul Covid. «Ho visto i vostri video di cantine con un metri di acqua e ghiaccio a Milano e l’inferno in Sicilia - ha detto in un video -. Si passa da complottisti a toccare certi argomenti, ma a me non interessa perché ci sono le prove che c’e un a manipolazione climatica. Da anni vengono spruzzate in aria miscele per non far piovere in occasione di un evento di Stato».

Simone Rugiati e il parere sul clima che fa discutere

«Il clima - ribadisce nelle stories - si può manipolare: in alcune zone si puo causare pioggia o siccità. È palese. Non vi stupite, dovete sapere che è cosi». Le sue dichiarazioni non sono passate inosservate, tanto è vero che Rugiati è tornato sull’argomento dopo qualche ora. «Il mio messaggio di stamattina - ha detto - è stato amplificato. Ed è tutta pubblicita per chi come me vuole dire le cose come stanno. Mi fa piacere, così domani ne dico altre». Poi una critica: «Mi accorgo - ha proseguito - in quanti vivono senza farsi domande. Vorrei che vi svegliaste, sono sempre stato in anticipo, come quando vi dicevo le cose del Covid.

Simone Rugiati e le miscele per non far piovere pic.twitter.com/lATsviOkmP — fra (@ninfeerosa) July 26, 2023

I commenti

L’informazione grande è per uniformare, tappare, non per approfondire».

Sui social, sotto gli ultimi post di Rugiati, sono comparsi decine e decine di commenti. Alcuni dei quali decisamente ironici. «Ciao - scrive resistenza_italiana - domani si sposa mia cugina e volevo regalarle una miscela per non far piovere sulla cerimonia. A chi mi posso rivolgere? Ditte specializzate o enti statali? Grazie». Sulla stessa linea anche un altro utente: «Ma 'ste polveri per non far piovere le vendono su Amazon? No perché in caso dacci un codice sconto così la prossima Pasquetta ì salva!». «Simo - si legge in un altro commento - limitati a cucinare le tagliatelle e lascia stare le scie chimiche» e «Uno esce dall’alberghiera e di colpo diventa colonnello dell’aeronautica».