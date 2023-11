Putin, i superyacht che valgono più di un miliardo: piscine a scomparsa e bagni in oro nella sua flotta

Lui, Vladimir Putin, minimizza. E sostiene di guidare una Lada - utilitaria made in Russia -, di vivere in un appartamento adatto a uno scapolo e di guadagnare poco più di 80 mila euro all’anno. Ma la realtà racconta invece di un patrimonio che lo lancia verso le zone alte della classifica degli uomini più ricchi del mondo, con una fortuna personale stimata in oltre 180 miliardi di euro. Tra gli innumerevoli beni dello zar, anche una flotta di superyacht dal valore superiore al miliardo di euro.

Victoria

Tra le preferite del presidente russo c’è al momento la Victoria, nave glamour da 70 metri e da 45 milioni di valore. Si dice che sia la preferita anche dalla compagna dello Zar, Alina Kabaeva.

Non a caso presenta una camera da letto avveniristica con enorme letto circolare e specchio sul soffitto. Può trasportare fino a 28 persone ma rende al meglio con sei passeggeri e 15 membri dell’equipaggio. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, al suo interno ci sono portatovaglioli da 800 euro, teli da mare per oltre 2000 euro, una scacchiera da 1500 euro e un set da backgammon da 3500 euro.

La Victoria. Valore stimato 45 milioni di euro

Scheherazade

Ma lo yacht più costoso di Putin si chiama Scheherazade ed è costato l’enormità di 850 milioni di euro. Si tratta di una villa galleggiante in cui tutto è ricoperto d’oro, compresi i portarotolo in bagno. Ha sei ponti, piscine che all’occorrenza fanno scomparire l’acqua e diventano lussuose sale da ballo, una sua, due eliporti, una palestra e un teatro.

La Scheherazade, un gioiello da 850 milioni

Graceful

La Graceful è nota anche come “Orca assassina” e vale più di 100 milioni, specie dopo la massiccia ristrutturazione della scorsa estate. Anche qui il lusso si spreca tra salotti rivestiti d’oro, lampadari di cristallo e opere d’arte disseminate qua e là. Si dice che il solo tappeto color champagne nella camera da letto principale sia costato 46mila euro. Anche questa è dotata di piscina marina pronta a svuotarsi per fare posto ai balli dello zar e dei suoi ospiti.

"L'orca assassina" vale più di 100 milioni

Olympia

L’Olympia da 57 metri è stata invece un regalo del magnate Roman Abramovich. Un “presente” da 46 milioni di euro interamente progettato dalla “Mark Hampton”, il colosso del design che porta il nome del suo fondatore.

L'Olympia attraccata nel porto di Sochi

I “piccoli”

Poi ci sono gli yacht più piccoli, come il Kavkaz (letteralmente “Caucaso”), 44 metri e 5 suite, o il Chayka, anche detto “Il Gabbiano”, dal costo “allettante” di 32 milioni di euro e comunque full optional con jacuzzi, palestra, beach club, piscina e area barbecue. Non mancano, in dotazione, moto d’acqua e attrezzature per immersioni e per la pesca.