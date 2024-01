Premio Birraio dell'Anno, al quarto posto Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del MC77 di Serrapetrona

C'era fermento. Il premio Birraio dell'Anno 2023 è stato vinto da Enrico Ciani di Birra dell'Eremo. Al quarto posto, fuori di un soffio dalla zona medaglie, Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 di Serrapetrona.

La quindicesima edizione del premio organizzato da Fermento Birra che ogni anno riconosce il miglior produttore italiano di birra dell'anno appena passato, ha visto incoronare Enrico Ciani, birraio degli impianti di Birra dell’Eremo, situato a Capodacqua, frazione di Assisi. Siamo sulle prime pendici del monte Subasio, dove tra storia e spiritualità, nel 2012 si manifesta la vocazione per la birra artigianale di Enrico Ciani e Geltrude Salvatori Franchi, che affianca il marito occupandosi del lato commerciale. Oggi il team si è allargato rispetto agli esordi, il tasso tecnologico è cresciuto, così come le dimensioni che raggiungono i 4000 ettolitri con una sala cotte da 15 ettolitri. La gamma è ampia, articolata, e annovera pressoché tutte le principali tendenze stilistiche: da quelle facenti capo alle scuole brassicole tradizionali, con birre più inquadrabili, fino a prodotti creativi, realizzati con ingredienti inusuali o con fermenti non convenzionali, alcuni dei quali preparati in colture dedicate e di proprietà del birrificio umbro.

Le ispirazioni

Enrico nel tempo si è dimostrato un produttore eclettico, curioso e insaziabile nel ricercare nuove ispirazioni: partito stilisticamente dall’Inghilterra e dal Belgio con le prime bottiglie come la golden ale Nobile, la blanche Saggia o la tripel Fuoco, si è poi diretto con sicurezza verso le latitudini statunitensi dove ha realizzato esplosive e nitide declinazioni di IPA come la tropicaleggiante Tuca, succosissima NEIPA, o le profumatissime DDH Fiji e Yaki. Un viaggio brassicolo proseguito nel quadrante tedesco con compagne di bevute come la Zoe, pils, e Blaz, keller, e approdato al mondo delle acide grazie soprattutto alla citata ricerca sui lieviti, che ha dato vita ad esempio alla Ma2, una sour gentile e accattivante prodotta con aggiunta di passion fruit.

Il premio

Un premio che sicuramente è andato a riconoscere anche il lavoro in cantina di Enrico, che negli anni ha realizzato prodotti che prevedono il passaggio in botte e che non disdegnano neanche l’uva come ingrediente in più.

Birre pensate come due mondi che si incontrano: nasce così la Genesi, prodotta con il metodo champenoise e mosto di uve verdicchio. Un’idea che affonda le radici nel suo passato, quando ogni domenica prima di pranzo ammirava suo padre aprire à la volée una delle innumerevoli prove autoprodotte di spumante: in altre parole la “genesi” della sua avventura come birraio. Birre poi affiancate da altre creazioni come la Selva e la sorella Selva Sour realizzate entrambe con il 30% di mosto di Sauvignon Blanc, ma fermentate la prima con un un blend di saccharomyces utilizzati solitamente nel vino e la seconda in botte con un metodo spontaneo.

Un birraio umile, capace e silenzioso che per natura non ama i riflettori puntati: ma anche oggi è un giorno di flash, un altro importante riconoscimento deve trovare posto nella bacheca di Birra dell’Eremo.

CLASSIFICA BIRRAIO DELL’ANNO 2023

1° Enrico Ciani del birrificio Birra dell’Eremo di Assisi (PG)

2° Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB)

3° Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)

4° Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 di Serrapetrona (MC)

5° Luca Dalla Torre del birrificio Bondai di Sutrio (UD)

6° Pietro di Pilato del birrificio Brewfist di Codogno (LO)

7° Emanuele Longo del Birrificio Lariano di Sirone (LC)

8° Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE)

9° Samuele Cesaroni del birrificio Brasseria della Fonte di Pienza (SI)

10° Conor Gallagher Deeks del birrificio Hilltop di Bassano Romano (VT)

11° Agostino Arioli del Birrificio Italiano di Limido Comasco (CO)

12° Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant’Elpidio (FM)

13° Luca Tassinati del Birrificio Liquida di Ostellato (FE)

14° Alessio Selvaggio del birrificio Croce di Malto di Trecate (NO)

15° Josif Vezzoli del birrificio Birra Elvo di Graglia (BI)

16° Mirko Giorgi del birrificio Shire di Pomezia (RM)

17° Flaviano Brandi del birrificio Bibibir di Castellalto (TE)

18° Fabio Brocca del Birrificio Lambrate di Milano

19° Luigi D’Amelio del birrificio Extraomnes di Marnate (VA)

20° Vincenzo Follino del birrificio Bonavena Brewing di Faicchio (BN)