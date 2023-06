Nasa, oltre 800 avvistamenti Ufo «ma solo il 2% è davvero inspiegabile»

È stato il primo incontro pubblico tenuto dal dipartimento della Nasa che si occupa delle osservazioni di Ufo. È emerso che sono stati indagati oltre 800 avvistamenti negli ultimi 27 anni. Il rapporto completo su questi fenomeni astronomici non identificati verrà pubblicato tra un mese, a luglio.

Nasa, primo incontro pubblico sugli Ufo: quanti sono gli avvistamenti misteriosi

Il panel di 16 membri, che riunisce scienziati provenienti da campi che vanno dalla fisica all'astrobiologia, è stato formato lo scorso giugno per esaminare gli avvistamenti degli Ufo e altri dati raccolti dalle autorità governative civili e dai settori commerciali.

Lo studio della Nasa è distinto da un'indagine avviata recentemente dal Pentagono su fenomeni aerei non identificati documentati negli ultimi anni da aviatori militari e analizzati da funzionari della difesa e dell'intelligence statunitensi. Gli esperti dell'agenzia spaziale Usa hanno riferito di aver incontrato molti degli stessi ostacoli registrati dal Pentagono nello studio di oggetti non identificati.

«Gli attuali sforzi di raccolta dati sugli Uap sono non sistematici e frammentati tra varie agenzie, spesso utilizzando strumenti non calibrati per la raccolta di dati scientifici», ha affermato il presidente del panel David Spergel.

Tra questi 800 casi di avvistamenti di «fenomeni aerei non identificati» (Uap) si ritiene che solo dal 2% al 5% di essi siano davvero inspiegabili e «potenzialmente anomali», hanno detto gli esperti.

I fenomeni UAP, cosa sono

Gli Uap (unidentified anomalous phenomena) sono definiti come avvistamenti «che non possono essere identificati come velivoli o fenomeni naturali noti da una prospettiva scientifica». Molti casi, infatti, possono essere spiegati, ma altri rimangono un mistero.

«Abbiamo dalle 50 alle 100 nuove segnalazioni ogni mese», ha dichiarato Sean Kirkpatrick, direttore dell'Ufficio per la risoluzione delle anomalie che fa parte del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

La difficoltà di interpretazione (e il rischio di prendere un granchio)

Secondo un rapporto del Pentagono del 2021, su 144 avvistamenti effettuati da piloti militari dal 2004, tutti tranne uno sono rimasti inspiegabili. I funzionari non hanno escluso la possibilità che gli oggetti siano extra-terrestri.



Inoltre i dati relativi ai fenomeni UAP sono spesso difficili da interpretare e possono essere facilmente distorti facendo impennare il rischio di prendere un granchio. David Spergel, presidente del team UAP della Nasa, ha citato un'esplosione di onde radio rilevata da ricercatori australiani. «Avevano una struttura davvero strana. La gente non riusciva a capire cosa stesse succedendo. Poi hanno iniziato a notarne molte raggruppate insieme verso l'ora di pranzo», ha detto. Si è scoperto (dopo) che gli strumenti sensibili utilizzati dai ricercatori stavano captando i segnali di un microonde usato per riscaldare i loro pranzi.

È significativo, comunque, il cambiamento di approccio della Nasa. L'agenzia spaziale ha passato decenni a sfatare gli avvistamenti di UFO. Ora organizza, invece, un incontro pubblico per parlarne.