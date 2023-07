Le legioni romane alla battaglia. A Sassoferrato la rievocazione dello scontro con l'esercito composto da Sanniti, Galli, Umbri ed Etruschi

Le Marche furono teatro dello scontro decisivo della seconda guerra punica contro i cartaginesi di Asdrubale nel 207 a.C. lungo il fiume Metauro e nel 295 a.C., presso Sentinum, l'odierna Sassoferrato, quello della vittoria sulla confederazione di tutti i popoli allora conosciuti. Roma, con la sua abilità politica portò alla defezione gli Etruschi e gli Umbri e con la capacità militare dei suoi comandanti vinse sui Sanniti e sui Galli Senoni. Una battaglia epica che Tito Livio narra nel suo "Ab Urbe condita" dando risalto al sacrificio, o alla "devotio" del console Decio Mure. In un momento di grave difficoltà, il comandante dell'esercito romano invocava il favore degli dei offrendo in cambio la vita.



I figuranti

Una pagina di storia che Sassoferrato ricorda questo fine settimana con la rievocazione della Battaglia delle Nazioni nei luoghi dell'antica Sentinum coinvolgendo la Colonia Ivlia Fanestris di Fano, la X Legio di Roma, il Teuta Cenomani di Padova e il Contubernium X Sentinum del Gaaum di Sassoferrato. Da stasera fino alla tarda notte di domani, sabato 29 luglio, un centinaio di figuranti in costume accampati nel parco archeologico faranno rivivere la vita quotidiana dei popoli antichi con una serie di laboratori didattici: la "Legione romana, invincibile macchina da guerra"; il reparto militare (epoca regia, repubblicana e imperiale); l'evoluzione di armi, armamenti, tecniche e tattiche di battaglia della legione; le armi da lancio in uso nell'esercito (modellini in scala); i giochi dei bambini nell'antica Roma; giochi e passatempi dei romani, gli strumenti musicali nella Roma antica; la viabilità con "tutte le strade portano a Roma"; gli attrezzi; la misurazione del tempo; la numismatica romana; la numismatica in uso ai popoli celti; arti e mestieri dei romani; la misura del tempo e dello spazio; la forgiatura del ferro; la tessitura e il telaio; armi e armamenti celti.

Il parco archeo

La rievocazione, oltre a svolgersi in uno dei parchi archeologici tra i più innovativi per i suoi allestimenti multimediali, ha lo scopo di divulgare le intelligenze del mondo antico e di raccontare la loro eredità tramite una serie di eventi.

Lo street food

Oggi, venerdì 28, un'Archeocena curata da RistorArt e dalla Pro loco con un menù di alta gastronomia e la musica di "Sine Tempore Ensemble" dei maestri Andreina Zatti e Marco Agostinelli.

Sabato, lo street food di produttori esclusivamente marchigiani "Antica Roma" coordinato dalla Cna e da Copagri nel quadro de "le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori. Il che fa di Sentinum la vetrina della recente scoperta a Pompei del Termopolio del Regio V, un luogo con resti del cibo da strada e delle bevande da asporto. Domenica il concerto del gruppo di musica celtica "Brutti di Fosco". Info Iat Sassoferrato 0732956257 o 3337300890.