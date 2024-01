Jeff Bezos da Sorbillo a Milano: «Ecco che pizza ha scelto, ha detto che tornerà. E ha lasciato una bella mancia»

Il proprietario di Amazon Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi al mondo, ha scelto l'Italia per le sue vacanze in famiglia: due giorni fa Bezos ha scelto la sede di Milano della pizzeria Sorbillo per la sua cena tricolore, a due passi da piazza Duomo. A dare la notizia è stato proprio il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il post di Gino Sorbillo

«Avere ai miei tavoli a gustare una tradizionale pizza napoletana Jeff Bezos, proprietario di Amazon, con la sua famiglia e le guardie del corpo, è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita.

Nel locale milanese ('Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo') si preparano pizze della stessa tipologia di quelle servite nell'esercizio storico di via Tribunali a Napoli: «Bezos ha mangiato una margherita con mozzarella di bufala e aggiunta di burrata - dice Sorbillo - per gli altri varie scelte, da quella ai 4 formaggi a quella salsiccia e patate a quella al prosciutto e funghi». A tavola una bottiglia di Amarone. «Bezos ha detto che ritornerà - conclude Gino Sorbillo - e ha lasciato una bella mancia ai camerieri».