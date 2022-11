Jeff Bezos, patrimonio da 124 miliardi in beneficenza: ecco a chi andrà gran parte delle sue fortune

Jeff Bezos darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio personale che ammonta a circa 124 miliardi di dollari. Lo ha annunciato lo stesso fondatore di Amazon in un'intervista a Cnn in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton. Le fortune di Bezos saranno devolute alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l'unità a fronte delle profonde divisioni politiche e sociali.

«Siamo orgogliosi di avere come vincitrice una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro. Non vediamo l'ora di vedere cosa farai con questi 100 milioni», ha twittato Lauren Sanchez, la compagna di Jeff Bezos. «Farò del mio meglio per fare del bene con questi soldi», ha cinguettato in risposta Parton.

La classifica dei paperoni mondiali

Intanto si aggiorna la classifica degli uomini più ricchi del pianeta. La Nutella ha superato Facebook. Giovanni Ferrero si conferma infatti il primo imprenditore italiano nella classifica dei Paperoni mondiali del Billionaires Index, scalando posizioni e piazzandosi al 1 novembre 2022 al 21/mo posto con una ricchezza pari a 38,6 miliardi. Ma stavolta, messa la freccia, Ferrero ha sorpassato anche Mark Zuckerberg: il fondatore di Facebook, infatti, è scivolato al 29/mo posto con 'appenà 36,1 miliardi.

Gli innumerevoli problemi del suo impero, oggi Meta, gli hanno fatto perdere in un anno quasi 90 miliardi, buttandolo fuori dalla top 10 degli uomini più ricchi al mondo, un club esclusivo che fino ad oggi non aveva mai abbandonato. Al primo posto si conferma il fondatore di Tesla e nuovo boss di Twitter Elon Musk con 203 miliardi di dollari, seguito dal re del lusso Bernard Anault. Quarto Jeff Bezos con 126 miliardi davanti a Bill Gates con 11 miliardi. Al 350/mo posto Silvio Berlusconi con poco più di 6 miliardi di dollari.