L'insegnante dell'Isola d'Elba che non ha mai preso un permesso per oltre trent’anni: «I colleghi mi dicono: "Chi te lo fa fare?"»

Nicoletta Minelli, 65 anni, insegna da 36 anni e non ha mai preso un giorno di riposo o di ferie o una sostituzione o un permesso. Mentre le cronache portano alla ribalta il caso della docente assente 20 anni su 24, lei serenamente si avvia alla pensione - ha 65 anni- con un curriculum da record. Lo racconta il Corriere della Sera. La professoressa insegna all'istituto superiore Foresi di Porto Ferraio (Isola d'Elba) storia e filosofia dal '99.

Le uniche assenze

Si è assentata solo per la maternità, 5 mesi obbligatori per legge.

E per il Covid, che però ha preso a cavallo di giorni festivi ad aprile, quindi à mancata solo tre giorni. Visite e appuntamenti solo il pomeriggio. «Lavoro dal lunedì alle 8 al sabato all'una, da sempre».«Mio padre mi ha trasmesso un senso del dovere radicato: lui era comandante della Forestale dell'isola d'Elba, e non ha mai fatto un giorno di assenza. Il suo motto è: quello che si deve fare va fatto, il resto si fa fuori dall'orario di lavoro.

I colleghi

I colleghi spesso mi dicono: chi te lo fa fare? Mica ti danno la medaglia? Ma io non lo faccio per avere un riconoscimento, per me il lavoro è un diritto-dovere molto sentito, e cerco come referente di trasmetterlo anche agli altri. E dell'insegnante condannata per assenteismo dice: «Mi chiedo solo come abbia fatto a mancare così tanto a lungo senza essere notata».