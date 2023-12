Hermès, l'erede adotta il suo tuttofare e gli lascia il suo patrimonio

Chi non ha mai sognato di essere contattati per ricevere una grossa eredità che non ci si aspettava...beh dire che è un po' il sogno nel cassetto di tutti, e per il giardiniere dell'erede di Hermès, potrebbe stare per realizzarsi.

Nicholas Puech, l'ultimo discendente della casa di moda francese, Hermès, vuole cambiare il suo testamento per lasciare i suoi averi al suo tuttofare, un uomo marocchino di 51 anni.

Ci sono però delle difficoltà, pare infatti che ci sia un'Ong svizzera, fondata dallo stesso Puech, a cui destinare il suo immenso patrimonio miliardario, si tratta della fondazione Isocrate, un'associazione contro le fake news e la spettacolarizzazione delle notizie.

Il patrimonio

Puech vanta un patrimonio di 10 miliardi di franchi, possiede infatti il 5,7% del capitale azionario della casa di moda, e poi c'è il patrimonio immobiliare.

Precedentemente l'erede aveva già omaggiato il suo tuttofare regalandogli un immobiliare a Marrakech del valore di un milione e mezzo di franchi, e di una villa a Montreux di 4 milioni.

Ma a Puech non basta, vuole che sia lui il suo erede, pare che infatti i due abbiano stretto i rapporti durante il lockdown e che da quel momento il loro legame si sia ampliato al punto tale da spingere Nicholas a volerlo adottare.

Problemi legali

Sebbene il suo gesto sia nobile e generoso, queste due qualità non basteranno a cambiare il testamento, senza l'approvazione da parte dell'associazione non potrà essere trasferita o modificata alcun eredità. Si prevede dunque, una grossa battaglia legale.