Falconara, la famiglia dello Zoo si allarga con un cucciolo di zebra: ancora ignoto il sesso. Il nome sarà scelto via social

FALCONARA- Sarà una festa della mamma a strisce per il Parco Zoo Falconara, che dà il benvenuto a un cucciolo di zebra. Non si sa ancora se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Per questo il nuovo arrivato non ha ancora un nome, la cui scelta, una volta determinato il sesso, verrà affidata a un sondaggio sulle pagine social del giardino zoologico marchigiano.

Venuto alla luce il 26 aprile scorso, il cucciolo era già in piedi dopo appena mezz’ora dalla nascita e in questi giorni ha già iniziato a correre all’interno del suo reparto, dov’è costantemente accudito e allattato da mamma Mery.

La gioia

Un momento di grande gioia per lo staff della struttura, che domenica 14 maggio, in occasione della giornata dedicata alla mamma, festeggerà con i visitatori le mamme più famose del Parco: mamma okapi Elani con il figlio Italo nato un anno fa, mamma cammello Clara con la piccola Alessandra, arrivata il 24 marzo scorso, e mamma zebra Mery con il cucciolo appena nato.

Il programma della giornata è ricco di iniziative.

Da non perdere i tre appuntamenti con le biologhe dello staff didattico scientifico che racconteranno tante curiosità su mamma okapi (ore 11), mamma cammello (ore 11:30) e mamma zebra (ore 16:30). Alle 14, inoltre, l’Aia del Contadino ospiterà una speciale intervista a mamma pipistrello. Dalle 14.30, infine, sarà aperto l’Angolo Casa Natura: divertimento assicurato per i più piccoli con reperti e curiosità sul mondo animale e trucca-bimbi.