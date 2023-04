Italo compie un anno allo zoo di Falconara: è un raro esemplare di okapi a rischio estinzione

FALCONARA - Ha compiuto un anno Italo, l’esemplare di okapi nato in cattività per la prima volta in Italia. Raro mammifero a forte rischio estinzione, parente della giraffa, Italo è venuto alla luce il 24 aprile dello scorso anno al Parco Zoo Falconara, unico giardino zoologico ad ospitare a livello nazionale questa specie con l’obiettivo di preservarla.

Italo ha compiuto un anno: raro esemplare di okapi a rischio estinzione

In un anno Italo è visibilmente cresciuto. Ha quasi raggiunto in altezza il papà e si sta trasformando fisicamente. Anche le sue abitudini alimentari stanno cambiando e, una volta conclusa la fase di svezzamento, sarà pronto per essere trasferito in un altro zoo, dove potrà contribuire, attraverso la sua riproduzione, al mantenimento in cattività della specie. La nascita di Italo ha rappresentato un evento tanto lieto quanto eccezionale per l’intera comunità degli zoo e acquari a livello internazionale.