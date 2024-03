Dieta, perdere 5 chili in una settimana (senza effetto yo-yo), i segreti dell'esperta: «Le 9 cose che devi assolutamente sapere»

Dieta per dimagrire in fretta, senza l'effetto yo-yo che fa recuperare tutto (e di più) in poco tempo. L'esperta nutrizionista Fiona Kirk svela nove consigli utili per riuscirci. Con la sua formula, è possibile far sparire fino a cinque chili in appena una settimana. Nel suo libro recentemente pubblicato, spiega alcuni "segreti" che possono aiutare con la perdita del penso in poco tempo.

I 9 consigli dell'esperta

Mangiare uova sode a metà mattina: saziano, contengono proteine ​​e sono povere di grassi. Snack a base di noci, semi e frutta: forniscono energia e sono salutari Bevi acqua prima dei pasti e degli spuntini: attenuano la fame. A pranzo mangiate lenticchie e fagioli: vi saziano fino al pasto successivo. Rinunciare alle bevande leggere, scatenano il desiderio di bere zucchero. Condisci con il curry: le spezie piccanti aumentano il calore corporeo, facendoci quindi bruciare più calorie. Bere caffè: aumenta il tasso metabolico e porta il corpo a utilizzare più grassi immagazzinati per produrre energia. Dormire dalle sette alle otto ore a notte aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue e a mantenere in equilibrio gli ormoni della fame e dell’appetito. Vitamina D : la otterrai dal sole. Aumenta la combustione dei grassi.

