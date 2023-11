Il Cile a tappe da Santiago fino ai confini del mondo: un paese unico che unisce tante anime

Un viaggio quasi ai confini del mondo, tra mare, montagna e l'incredibile storia dell'Isola di Pasqua. Il Cile è una nazione unica, capace di unire tante anime ed attrarre ogni anno centinaia di migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

La capitale

Santiago è sicuramente il punto di partenza perfetto per iniziare ad esplorare questa nazione a partire dalle sue radici storiche. Santiago unisce tanti stili, quello coloniale, villette in stile liberty e la moderna architettura che con i suoi grattacieli è arrivata anche in Sud America. Tra i tanti punti d'interesse in città ci sono i musei, e tra questi spicca il museo cileno di arte precolombiana. All'interno il museo custodisce antiche ceramiche, tessuti e pietre tombali. Altre interessanti gallerie sono dedicate ai popoli amazzonici e andini. Qui potrete vedere da vicino antichi strumenti musicali, opere in oro e argento appartenuti al popolo Inca e manufatti realizzati dagli Aymara e dai Mapuche, oltre ai caratteristici copricapi cileni. Altro luogo di grandissimo interessa è visitare uno dei luoghi cari a Pablo Neruda, poeta cileno premio Nobel per la letteratura nel 1971. La Chascona è una casa del Barrio Bellavista di Santiago del Cile appartenuta al poeta ed è oggi una casa museo dove è possibile respirare la stessa aria che ispirò Neruda. Altro luogo di grande importanza è il museo della memoria e dei diritti umani, che si pone l'obiettivo di ricordare le vittime delle violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura militare. Impossibile poi non viaggiare verso Valparaiso, con il suo centro storico nel 2003 è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

L'isola di Crusoe

Poi da ammirare le numerose e pittoresche case colorate ed il museo costruito in una delle abitazioni di Pablo Neruda. Poco distante c'è Vina del Mar, luogo che da sempre ha attratto i turisti per le sue spiagge e per la bellezza dell'oceano.

Sempre nella regione di Valparaiso si trova l'isola di Robinson Crusoe, parte dell'arcipelago delle Isole Juan Fernández. Su quest'isola venne abbandonato Alexander Selkirk, marinaio scozzese la cui avventura potrebbe aver ispirato lo scrittore Daniel Defoe nella stesura del suo fortunato romanzo. Dal punto di vista naturalistico sono sicuramente da visitare il deserto di Atacama, che si estende dal Perù meridionale al Cile settentrionale. Il paesaggio comprende laghi salati, geyser, oasi e lagune, vulcani, canyon modellati dal vento. Poi ci sono all'interno del territorio del deserto i parchi del Pan de Azucar e Fray Jorge. Poi le città minerarie abbandonate di Humberstone e Santa Laura che sono entrate nel patrimonio Unesco. Impossibile poi non arrivare quasi ai confini nazionali per esplorare la bellezza di ghiaccio del Parco nazionale Laguna San Rafael ed il maestoso monte San Valentin, cima più alta della Patagonia. Proseguendo ancora più a sud si arriva nel cuore dello stretto di Magellano per ammirare il santuario dei pinguini di isola Magdalena. L'isola è un importante centro di riproduzione per diversi specie di uccelli marini tra cui spicca una grande colonia di pinguini di Magellano.