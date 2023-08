Botte tra anziani durante la partita a carte: «Hai giocato male, mi hai fatto perdere». E con un pugno manda il compagno in ospedale

«Hai sbagliato a giocare la carta, mi ha fatto perdere». E poi un pugno in faccia. E' finita in rissa tra ottantenni una partita tra anziani al centro d’incontro per anziani in via Cimabue a Mirafiori, periferia sud di Torino.

Un socio del circolo, colpito dal "compagno" di coppia al gioco è finito in ospedale con un occhio nero e ci è rimasto per una notte. L'altro è stato denunciato.

Rissa tra ottantenni al centro per anziani

I due giocavano in coppia e il diverbio sarebbe nato proprio dall’accusa di aver giocato male. Dopo le parole i fatti, con un pugno scagliato in pieno volto al socio poco attento al gioco. Che tra i due non corresse buon sangue è la certezza degli altri soci del circolo che già in passato avevano potuto assistere alle frizioni tra i due. Ma mai sfociato in aggressioni fisiche.