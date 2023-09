Bari, operazione complessa al Policlinico: eliminati 30 fibromi a una 30enne, ricostruito l'utero

Operazione complessa al Policlinico di Bari dono sono stati rimossi trenta fibromi e ricostruito l'utero ad una donna di 30 anni per preservare la fertilità. L'importante intervento conservativo è stato eseguito su una paziente che in più consultazioni aveva avuto sempre indicazione all'asportazione dell'utero per la presenza dei numerosi miomi.

Trent'anni, il sogno della maternità ma l'impossibilità di portare a termine la gravidanza a causa di un utero ingrossato dalla presenza di fibromi.

Il professore Cicinelli

«È stato un caso molto complesso che abbiamo valutato attentamente - spiega Cicinelli - con la laparotomia eseguita sono stati rimossi 30 miomi, i tre maggiori di circa 10 cm di diametro, altri da 1-3 cm presenti anche nella parte anteriore del fondo dell'utero. Devo ringraziare la prof. Antonella Vimercati, l'anestesista dottoressa Katarzyna Trojanowska e tutta l'equipe».