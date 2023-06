La banca le accredita 50mila euro sul conto per errore, lei trova il modo per non restituirli: è tutto legale

La fortuna può arrivare in modi inaspettati, ne è un esempio la storia della donna che da un giorno all'altro ha trovato sul suo conto corrente un accredito del valore di circa 50mila euro. Nonostante fosse stato frutto di un errore della banca, la fortunata ha deciso di tenere per sé il denaro e investirlo nell'acquisto di due case a un'automobile, il tutto senza incorrere in problemi legali. Come ha fatto? Ha spiegato tutto in una serie di video pubblicati su TikTok che hanno scatenato la curiosità degli utenti.

Aprille Franks, influencer americana di Las vegas, nota anche come business e lifestyle coach, ha condiviso la sua straordinaria esperienza su TikTok. Un giorno diormai vent'anni fa ha ricevuto un'e-mail che la informava dell'accredito sul suo conto di $ 50.000 (circa 46mila euro). Siccome non era in attesa di alcun pagamento, ha contattato amici e familiari per sapere se qualcuno avesse fatto un bonifico per sbaglio. Poi ha contattato la banca per segnalare lo sbaglio, ma dalla filiale le è stato detto che non c'era alcun errore e la transazione era legittima. Aprille a quel punto ha deciso di tenere i soldi per sé, dal momento che nessuno li aveva reclamati, ma non prima di sentire il parere del suo avvocato in merito.

Il legale le ha consigliato di denunciare nuovamente l'accredito, stavolta per iscritto e conservando la documentazione, e di non toccare i soldi per almeno 30 giorni. Aprille ha anche rilasciato una dichiarazione pbblica a un giornale, in modo da essere certa che - in caso di errore - il legittimo proprietario dei 50mila dollari potesse reclamare la cifra.

Ma nessuno si è mai fatto avanti, e la cospicua somma è rimasta legittimamente a lei. Solo mesi dopo la banca l'ha contattata tramite un avvocato chiedendo il rimborso dell'accredito avvenuto per sbaglio, ma era ormai troppo tardi: Aprille si è difesa sostenendo che fosse stata proprio la banca a non aver rispettato la sua stessa policy non avviando un'indagine entro dieci giorni, mentre lei aveva denunciato tutto secondo procedura. «Non ho infranto la legge e sì, sono stato fortunata. Buon per me», ha detto.

Se oggi 50mila dollari possono essere di sicuro una cifra considerevole, quando sono avvenuti i fatti - nel 2000 - sono stati in grado di cambiare radicalmente la vita di Aprille. In un altro video su TikTok la donna, che oggi ha 47 anni, ha spiegato come ha investito la somma. Ha comprato due case, una delle quali è stata poi rivenduta come forma di investimento, e un'automobile.