Wanda Nara in topless su Instagram: l'incidente hot durante una diretta. E i siti argentini osannano 'el papelon'

Wanda Nara protagonista di un piccolo fuori programma, durante una delle ultime dirette su Instagram. La modella argentina, sempre molto attiva sui social, si è resa protagonista di un incidente hot che non è passato inosservato ai follower. Sdraiata sul letto in canotta, si è ritrovata improvvisamente in topless. Il seno è uscito lateralmente dalla maglia e i fan sono impazziti.

Il video sui social

L'ex signora Icardi inizialmente non si è accorta di quello che stava accadendo. Ha continuato a parlare con i follower in spagnolo per diversi secondi, mentre molte delle persone che stavano assistendo alla diretta hanno registrato incredule. Ad avvisarla con un commento proprio uno dei follower, che le ha evitato ulteriore imbarazzo. Quando si è accorta della gaffe, si è coperta e ha esclamato: «Porca pu***», girandosi dall'amica che era di fianco a lei. Poi la diretta si è interrotta.

In Argentina si scatenano

L'incidente a luci rosse ha fatto impazzire i media argentini, sempre molto attenti alle vicende di Wanda Nara e degli sviluppi amorosi della sua storia con Icardi. «Da Wanda Nara a Wanda Teta», si legge in uno degli articoli pubblicati. «El papelòn de Wanda», il titolo di un altro articolo. E anche in Turchia, dove da quando Icardi gioca con il Galatasaray è diventata una star, l'episodio non è passato inosservato.