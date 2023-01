Ilaria D'amico, brutte notizie: share troppo basso, chiuso il suo talk su Rai2

Flop di ascolti per Ilaria D’Amico: conseguenze drastiche. Sembra che i vertici di Rai 2 abbiano deciso di chiudere "Che c’è di nuovo", il talk show di approfondimento che Ilaria conduceva in prima serata. A lanciare lo scoop è Davide Maggio che rivela come la decisione sia stata presa dal direttore Antonio Di Bella, scontento per i risultati di share deludenti, registrati dal programma. Proprio ieri la trasmissione aveva registrato appena il 2,5% di share, e questo nonostante Ilaria D’Amico avesse potuto vantare un’ospite “di tutto rispetto” come Wanna Marchi, che avrebbe potuto regalare numeri più alti.

Sembra che giovedì prossimo ci sarà ancora un appuntamento con la trasmissione, come riporta Davide Maggio, così da poter concedere alla presentatrice un’ultima puntata conclusiva prima di farla congedare definitivamente dai telespettatori.

Gli esordi

In tempi non sospetti, D’Amico aveva ringraziato la Rai dichiarando: «Quando la Rai è arrivata con l’idea di riportarmi a essere un punto di riferimento dell’informazione sono stata felice». Ora, però, l'azienda avrebbe cambiato rotta. La chiusura anticipata della trasmissione arriva ad appena tre mesi dall’inizio: il programma era iniziato lo scorso 27 ottobre. Le polemiche sono impazzate da subito, perchè in molti si sono chiesti quanto questo programma avesse potuto interessare il pubblico da casa e ottenere un buono share, visto che il contenuto non era nulla “di nuovo”.