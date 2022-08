Wanda Nara, le chat con Maxi Lopez diffuse sui social: altra stoccata a Mauro Icardi?

Wanda Nara è sempre più al centro del gossip. La bella showgirl argentina è al centro di rumors e indiscrezioni che la vedono prossima al divorzio con Mauro Icardi. Ma, questa volta, Wanda fa parlare di sé per alcune sue dichiarazioni rilasciate ai follower su Instagram. La curiosità attorno alla manager e imprenditrice è sempre più forte tanto che lei è arrivata a diffondere le chat con l'ex marito, Maxi Lopez.

La curiosità dei fan

Mentre i rumors e le indiscrezioni sul possibile divorzio non si placano, Wanda Nara su Instagram risponde alle curiosità dei suoi milioni di fan. Nonostante, probabilmente, abbia ricevuto centinaia di domande sulla possibile crisi con il calciatore del Paris Saint Germain, Wanda non si è sottratta alle altre domande. Alcune di queste riguardavano i suoi figli e il rapporto che c'è con loro padre, Maxi Lopez. A chi le ha chiesto perché non pubblicasse più video o foto con i suoi figli più grandi, lei ha risposto: «Sono con il padre». Ma la curiosità dei fan non si è certo placata qui. Dopo aver spiegato così il motivo per cui non pubblica da tempo le foto dei ragazzi, un altro follower le ha chiesto: «Sei felice quando i tuoi figli sono con il loro papà?». Wanda ha replicato non con le parole ma stavolta con i fatti, pubblicando lo screenshot di una conversazione con suo figlio Benedicto. Lì il dodicenne le dice che si stavano divertendo molto e che stavano giocando a calcio.

Il rapporto tra Wanda Nara e Maxi Lopez

Dopo un addio burrascoso a causa del tradimento di Wanda Nara ai danni di Maxi Lopez, con l'attuale marito Mauro Icardi, il rapporto tra i due sembra essere tornato disteso. E a riportare la pace è stato proprio il periodo più duro per Wanda Nara, quello del Wandagate e del presunto tradimento di Icardi. In quell'occasione Maxi Lopez non si è tirato indietro per dare una mano all'ex moglie, badando ai figli mentre lei era presa dai problemi di cuore. In quell'occasione è tornato il sereno tra i due e, a confermarlo, ci pensa un altro screenshot di Wanda. Un follower, infatti, le ha chiesto se andasse molto d'accordo con il suo ex Maxi Lopez. La donna ha risposto con un altro screenshot, questa volta di una conversazione con il padre dei suoi figli. Lì si vede che l'ex calciatore gli ha inviato una foto con il figlio maggiore, Valentino López, dicendo che gli altri due stavano facendo il bagno. Insomma, tra Wanda ed il suo ex il rapporto è migliore che mai. Smentendo così le voci spifferate negli ultimi giorni in un programma televisivo argentino, dei retroscena sui presunti veri motivi che portò la coppia a dirsi addio.

Il silenzio su Icardi

In nessuna storia viene menzionato il suo attuale marito, Mauro Icardi. La politica attuata da Wanda Nara e resa pubblica dal post in cui ha scritto: «a volte il silenzio è una risposta» continua. E questo suo rispondere alle domande dei fan, senza mai citarlo, sembra essere un'ennesima stoccata all'attaccante del Psg. Il rapporto tra i due, ormai, sembra compromesso per sempre e il divorzio smebra essere sempre più vicino.