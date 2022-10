Wanda Nara, la rivelazione choc: «Ho paura di Mauro Icardi»

Nonostante la loro storia d'amore sia giunta ai titoli di coda, la telenovela infinita tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a riempire le pagine di gossip in Argentina e non solo. Dopo l'annuncio sui social da parte della showgirl della fine del matrimonio con l'attacante del Galatasaray, rumors e indiscrezioni sull'ormai ex coppia non si sono placate un instante. Ma adesso la rivelazione choc arriva proprio da Wanda Nara che avrebbe dichiarato di aver paura dell'atteggiamento del suo ex marito.

Il loro divorzio è un caso

Fin da subito Mauro Icardi ha dimostrato di non volersi arrendere di fronte alla realtà. La rottura tra i due, comunicata da Wanda Nara su Instagram, non è stata proprio digerita dall'ex calciatore dell'Inter. Così mentre le voci sulla nascente love story tra Wanda e il rapper 22enne L-gante si fanno sempre più insistenti e vengono confermate dai due sui propri social network, Icardi continua a non mollare la presa. Mentre Wanda ha confermato la separazione, Icardi insiste sul fatto che i due starebbero ancora insieme. Nonostante le recenti foto che hanno immortalato Wanda e il cantante argentino nudi a letto, Icardi non si dà per vinto e il loro divorzio diventa un vero e proprio caso.

Capitolo Chiuso?

«Non ho niente da perdonare, siamo separati», aveva scritto Wanda in risposta alla notizia emersa sulla sua situazione sentimentale. Ma Icardi aveva subito risposto: «Separati? Come quando sono andato in Argentina qualche giorno fa? Lo firmo, ci siamo trovati benissimo», continuando a generare ulteriori dubbi su quale sia la verità sul loro rapporto. Gli appassionati di gossip non capiscono chi dei due menta, ma l'ultima indiscrezione sulla vicenda gela il sangue a chi nell'ultimo periodo aveva iniziato a ipotizzare che la nuova storia d'amore con L-Gante fosse solo una campagna pubblicitaria per creare il giusto hype all'uscita del suo nuovo singolo.

«Mi fa paura»

Dall'Argentina, infatti, rivelano che Wanda Nara avrebbe confessato di essere spaventata dall'insistenza sempre più osessiva di Mauro Icardi. «Le ho chiesto come faccia a non avere paura - ha rivelato l'opinionista Luli Fernández nel corso del programma Partners of the Show -. 'Quello di Icardi è un atteggiamento molto strano'. E lei mi ha risposto 'La verità è che questa volta ho paura'». Ancora Mauro Icardi non ha risposto a queste ultime voci di gossip legate al suo matrimonio, ma sicuramente non attenderà molto per controbattere a modo suo...