Icardi-Wanda Nara, tempi supplementari: «Quando torni?», la reazione in diretta sconvolge i fan

Tempi supplementari. Mauro Icardi, fuori dal campo, non si arrende. Il nuovo giocatore del Galatasaray non ha alcuna intenzione di mettere la parola fine alla sua storia d'amore con Wanda Nara. Ma quello che è accaduto nella notte ha davvero dell'incredibile e conferma, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno che il gossip aveva ragione: Wanda ha definitivamente chiuso il capitolo Icardi.

Icardi non molla

Mentre Wanda Nara e L-Gante dall'Argentina fanno sapere che si stanno frequentando, Maurito non ha alcuna intenzione di arrendersi. La showgirl ha annunciato la loro separazione su Instagram e da quel momento ha voltato pagina. Ma Mauro Icardi non sembra essere dello stesso avviso e, dopo i tanti messaggi social diretti alla sua ormai ex moglie, ha deciso anche di fare un ultimo disperato tentativo fuggendo di nascosto in Argentina per incontrarla. Un incontro che Wanda ha vissuto molto male incrinando ancor di più il rapporto e avvicinando la rottura. Per questo Wanda Nara non avrebbe mai pensato di leggere quello che ha scritto il suo ex marito durante una sua diretta su Instagram. E la sua reazione davanti ai tanti follower connessi ha lasciato tutti a bocca aperta.

La reazione choc

Wanda Nara era intenta in una delle sue tante dirette quando è spuntato un messaggio proveniente dalla Turchia, proprio di Mauro Icardi. «Quando vieni?», scrive il calciatore aggiungendo una serie di cuoricini rossi. Segno che il giocatore non è intenzionato a mettere la parola fine al matrimonio con l'ex opinonista del Grande Fratello Vip, da cui ha avuto due bambine. E Wanda non riesce proprio a nascondere il suo stupore.

Lo stupore

Wanda Nara è rimasta piuttosto sorpresa nel leggere la richiesta dell'ormai ex marito sui social. Chi stava assistendo alla diretta ha notato come il volto della showgirl sia cambiato, diventando improvvisamente molto serio, tanto che poi ha mostrato il cellulare alla sorella Zaira Nara e all'amico Palacio, presa dall'imbarazzo e dallo stupore. Wanda Nara non sa più come far capire a Icardi che la loro storia d'amore è finita... e i fan continuano a seguire con interesse gli sviluppi di una storia sempre più intricata.