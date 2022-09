Wanda Nara, Icardi è già un ricordo? Il post con il cantante L-gante fa impazzire il gossip

Sono passati solo quattro giorni dall'annuncio della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una rottura che tanto ha fatto parlare il gossip in quest'estate rovente e che ha trovato conferme nella storia Instagram della showgirl. E mentre i giornali scandalistici di tutto il mondo parlano di un presunto flirt tra Wanda e Martin Pareyo lei sorprende tutti ancora una volta. Ha già voltato pagina?

La fine della love story

Si erano tanto rincorsi ma, alla fine, è arrivata la rottura. Dopo un avvio travagliato, complice il tradimento da parte di Wanda Nara all'ex marito Maxi Lopez, i due si erano giurati amore eterno. Poi un anno fa il Wandagate ha cambiato tutto e dopo tanti tira e molla ecco l'annuncio della separazione. Un anno fa la showgirl scoprì il presunto tradimento di Mauro Icardi con l'attrice Eugenia La China Suarez e da quel momento, nonostante vari tentativi di riconciliazione, il loro rapporto non è più tornato quello di prima. Dall'Argentina le voci di una possibile rottura tra i due si sono fatte sempre più insistenti e i rumors su una relazione clandestina di Wanda Nara hanno iniziato a circolare senza sosta. Voci mai smentite dall'imprenditrice che, anzi, a soli tre giorni dall'annuncio ha deciso di rincarare i sospetti, pubblicando un post su Instagram che sta facendo molto rumore.

Chi è l'uomo di Wanda?

Il gossip si è subito lanciato verso l'identikit dell'uomo che ha fatto perdere la testa (nuovamente) alla 35enne. Tutti hanno pensato a Martin Payero, attaccante del Boca Junior. Ma nelle ultime ore è uscita anche una voce sul cantante L-gante che Wanda Nara ha sempre definito un amico, anche se si è parlato di un loro bacio bollente in discoteca. Bacio premeditato e pianificato nei minimi dettagli per non essere scoperto. E adesso quest'ultima indiscrezione assume ancor più forza. Wanda, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video che la ritrae al fianco proprio del cantante, durante uno shooting fotografico. Un post che sta alimentando le polemiche, alimentando ancor di più le voci che trapelano dall'Argentina.

Nel video in bianco e nero condiviso sia dalla manager che dal cantante, si vedono i due posare in abiti identici. «In arrivo il 2022-2023», si legge come didascalia. Riferendosi alla linea di vestiti... ma non ci stupiremmo fosse anche il modo per dare l'annuncio della nuova storia d'amore. Wanda Nara e L-Gante hanno quindi fatto il primo passo per una relazione commerciale, tra le tante voci che invece vogliono tra i due una relazione di tutt'altra natura.